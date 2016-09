Caixa eletrônico é explodido em Arapeí

Nossa Região

- 10:11

*Atualizado às 11h22



Daniela Santos

Arapeí



Um caixa eletrônico do Banco Bradesco foi explodido na madrugada desta segunda-feira (5) em Arapeí. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Militar, oito indivíduos fortemente armados, inclusive com fuzis, invadiram a agência por volta das 4h40 da manhã e explodiram o único caixa eletrônico que havia no local. Os criminosos conseguiram fugir em um carro que foi localizado às margens de uma estrada rural. A PM ainda informou que o veículo teria sido roubado no município de Cruzeiro.



A Polícia Civil segue com as investigações.



Em nota, o Banco Bradesco comunicou que avaliará os danos para restabelecer o atendimento o mais breve possível e ressaltou que não haverá atedimento ao público no dia de hoje. Segundo o banco, os clientes têm à disposição uma unidade do Bradesco Expresso, que foi instalada na cidade.