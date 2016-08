Nossa Região

- 15:14

Daniela Santos

Taubaté



Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na tarde de ontem (25) no bairro Parque Aeroporto, em Taubaté.



De acordo com a PM, J.V.R.C andava pela rua quando um suspeito aproximou e atirou. A vítima foi atingida por dois tiros e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



A Polícia Civil segue com as investigações.