'Noeletes', as guardiãs da Cidade do Natal

09:36

Elas auxiliam o Bom Velhinho a tornar o Natal mais feliz. Cabe a elas a estratégica missão de guardar a ‘Cidade do Natal’. Quais são os pré-requisitos? Ter simpatia, acreditar em Papai Noel e no espírito natalino



Xandu Alves

São José dos Campos

Elas tomam conta de uma cidade inteira em nome de um personagem amado pelas crianças. São as guardiãs da “Cidade do Natal”, o lugar mágico que recebe milhares de crianças todos os anos para conversar com Papai Noel.

Ao lado dele, que é a figura principal do enredo, as “noeletes” também fazem parte da festa. E são elas que cuidam de tudo para que o Bom Velhinho possa atender as crianças com segurança e tranquilidade.

No Centervale Shopping, na região central de São José, 12 garotas entre 19 e 29 anos se revezam no trabalho de ajudante de Papai Noel. O grupo foi formado quase um mês antes de começar o trabalho, em 19 de novembro. São todas modelos e promotoras da agência Vanderlei Alvarenga.

Trabalho. A aventura natalina das moças termina no sábado, às 18h. Quem ainda quiser conhecer as noeletes tem que se apressar. As modelos estão distribuídas por todo o espaço da Cidade do Natal. Duas delas ainda ficam o tempo todo ao lado de Papai Noel, para ajudá-lo com as crianças.

Na Cidade do Natal, montada na praça de eventos do centro de compras, duas noeletes guardam a ponte, uma em cada extremidade. Outras duas cuidam do trenzinho, que percorre a extensão do espaço e uma quinta moça fica distribuindo pirulitos para os pequenos.

“Tem que ter muita simpatia para fazer esse trabalho. E estar disposta a vivenciar a magia do Natal de forma verdadeira”, diz Géssica Almeida, de 24 anos, noelete líder do grupo de ajudantes e recém formada em arquitetura.

Segundo ela, todos os dias é um desafio novo, que sempre deixa momentos mágicos que as meninas não esquecerão. “Neste ano, um menino de uns 10 anos, que precisava de cadeiras de rodas, veio aqui e emocionou todo mundo”, conta Géssica.

O garoto queria andar de trem e as noeletes o ajudaram a realizar o sonho, mas depois ele as chamou e pediu para levar um recado para Papai Noel. “Ele pediu que falássemos com Papai Noel para fazê-lo voltar a andar”.