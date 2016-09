No Facebook, Lula volta a negar que seja dono de triplex

Home

Agência Brasil

Brasília

Denunciado nesta quarta (14) pelo Ministério Público Federal (MPF) pelo recebimento de vantagens da empreiteira OAS na reforma de um triplex em Guarujá (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a negar que seja dono do imóvel.



Em sua conta na rede social Facebook, Lula disse que desde 30 de janeiro tornou públicos os documentos que provariam que ele não é o dono do triplex, alvo das investigações da Operação Lava Jato.



“Lula esteve apenas uma vez no edifício, quando sua família avaliava comprar o imóvel. Jamais foi proprietário dele ou sequer dormiu uma noite no suposto apartamento que a Lava-Jato desesperadamente tenta atribuir ao ex-presidente”, diz Lula em post publicado no Facebook.



Na publicação, o ex-presidente anexou um arquivo com vários documentos que, segundo ele e seus advogados, “desmontam farsa” sobre a titularidade do imóvel localizado no Condomínio Solaris.



A denúncia do MPF também inclui os nomes da ex-primeira dana Mariza Letícia, do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro. Os outros quatro denunciados são pessoas ligadas à empreiteira Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira.