No Chile, incêndio em Valparaíso destrói mais de 100 casas

09:51

Agência Brasil

Brasília



Um incêndio florestal de grandes proporções destruiu cerca de 100 casas e obrigou a evacuação de mais de 400 pessoas em Valparaíso, no Chile. O fogo, que começou na noite desta segunda-feira (2) e ainda não foi controlado pelas equipes de bombeiros, se espalhou rapidamente pela localidade de Laguna Verde por causa dos fortes ventos que atingem o litoral. A região de Playa Ancha também foi evacuada. As informações são da Agência Ansa.



Em entrevista ao jornal "La Tercera", o subsecretário do Interior, Mahmud Aleuy, disse que há "19 pessoas com lesões leves, das quais 16 apresentam problemas respiratórios". A presidente do país, Michelle Bachelet, usou sua conta no Twitter para informar que foi decretada a situação de emergência para a região. "Protocolos de emergência se encontram ativados no incêndio que afeta Valparaíso. Minha solidariedade às pessoas afetadas", escreveu.



A cidade turística, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital Santiago, tem um histórico com incêndios do tipo. No ano passado, uma pessoa morreu após um incidente parecido. Já em 2014, 15 pessoas morreram e outras 2,5 mil perderam suas residências em um grande incêndio na região.