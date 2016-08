Nico Rosberg vence GP de Fórmula 1 da Bélgica

Home

O alemão Nico Rosberg venceu o caótico GP de Fórmula 1 da Bélgica neste domingo. O piloto da Mercedes cruzou a linha de chegada 14,1 segundos à frente de Daniel Ricciardo, da Red Bull.



O líder do campeonato, Lewis Hamilton, que começou na última fila do grid após sofrer uma penalidade, trilhou seu caminho de volta para terminar na terceira colocação.



Os brasileiros Felipe Massa, da Williams, e Felipe Nasr, da Sauber, terminaram nas 10ª e 17ª posições, respectivamente.



A corrida foi brevemente interrompida nas primeiras voltas após um acidente envolvendo a

Renault de Kevin Magnussen.



O dinamarquês foi levado ao hospital para exames de rotina depois de sofrer um corte no tornozelo esquerdo no acidente de alta velocidade.