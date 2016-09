Neymar anuncia que dará início à carreira musical

Home

13:02

Gazeta Press

Pouco tempo depois de entrar em campo pelo Barcelona, na derrota por 2 a 1 para o Alavés, o ídolo Neymar fez um post diferente em suas redes sociais. O atacante da equipe blaugrana anunciou, na manhã deste domingo, que dará início a sua carreira musical. De acordo com a craque, a primeira música será lançada nesta semana.

“Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a primeira música no meu Facebook. Vai ter ‘Neymúsico’ nos palcos sim”, escreveu o atacante de 23 anos em seu perfil oficial no Twitter.

Apesar de anunciar que iniciará sua carreira musical, esta não será a primeira empreitada de Neymar no ramo. O jogador do Barça lançou a música “O Amor Tá Aí”, em dezembro de 2015. Na ocasião, Anitta, Alexandre Pires, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Thaeme & Thiago e Thiaguinho, entre outros nomes do cenário musical brasileiro cantaram ao lado do atcante, em canção especial para o nstituto Neymar Jr.