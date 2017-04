Nathália Camilo - Seu cão empaca durante o passeio?

Home

A hora do passeio é aquele momento divertido e cheio de alegria, onde cachorro e o tutor estabelecem e fortalecem seus laços de amor e carinho. Mas e quando esse momento se transforma em estresse e o peludo não quer mais andar e empaca?

Existem inúmeros motivos para o cachorro não querer mais andar durante o passeio, seja por cansaço, medo ou mesmo por querer aproveitar mais um pouco e não querer voltar para a casa. Por isso é importante identificar as causas para que possamos tratar adequadamente.

Para os cãezinhos mais medrosos e inseguros, o passeio pode ser um momento apavorante e, por isso, precisamos desenvolver neles um laço de confiança conosco e começarmos os passeios em locais calmos e sem outros animais e/ou barulhos, para que percebam que sair de casa pode ser muito divertido.

É importante nunca forçar o cachorro a andar e sim estimulá-lo com petiscos ou brinquedos para que ele perceba que nada de ruim acontece, muito pelo contrário. Algumas raças são mais ativas que outras e precisamos respeitar os limites físicos de cada indivíduo, para que o passeio seja proveitoso do início ao fim.

Devemos começar com passeios mais curtos e, em momentos frescos do dia, aumentarmos esse período aos poucos, evitando assim que o cão fique muito cansado e empaque no meio do trajeto.

Porém, alguns cãezinhos gostam tanto de passear que não querem mais voltar para a casa, querem ficar o máximo possível na rua cheirando e brincando. Nesses casos, devemos ensiná-los o comando “Vem”, deixando sempre o cão voltar a sair e brincar.

Assim que eles entendem que nos obedecer não quer dizer que a brincadeira acabou, e que eventualmente eles vão voltar a passear e a se divertir o comando provavelmente estará aprendido por ele.

Os estímulos com brincadeiras e petiscos também ajudam muito, mas devemos prestar atenção e não recompensá-los logo quando empacam, pois, senão, eles vão entender que empacar é o que está gerando a recompensa e não caminhar ao nosso lado.

Seguindo esses passos e identificando a raiz do problema, podemos ter passeios mais divertidos e proveitosos para todos.

Nathália Camilo é adestradora da Cão Cidadão