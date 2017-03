Nathália Camilo - A importância do adestramento

Home

Um novo amiguinho peludo chega na sua casa e aquela velha dúvida surge, como vamos ensiná-lo as regras da casa? Como orientá-lo a fazer as necessidades no local escolhido, a não roer os móveis e sapatos, a passear sem puxar a guia e tantas outras questões do dia a dia? Será que o adestramento também ajuda nessas situações? Com que idade podemos começar as aulas?

São muitas as questões que povoam nossa mente quando o assunto é o comportamento dos nossos animais de estimação. Podemos começar dizendo que, sim, o adestramento ajuda e muito a melhorar a convivência com a família e sociedade, e não apenas a aprender comandos. Na verdade, alguns comandos como o “Senta”, “Fica” e o “Não” são a base da boa educação canina.

O cãozinho pode começar a ser adestrado a partir do momento em que chega na casa nova, por volta dos dois meses de vida. Quanto antes forem repassadas as regras da casa, mais fácil será a adaptação dele no novo lar. Porém, um cão mais velho também pode ser ensinado, independentemente da sua idade, e alguns problemas como ansiedade de separação, latidos excessivos e agressividade podem ser mudados. O mais importante, em ambos os casos, é se dedicar aos treinos diários e ser constante e coerente na educação.



Adestramento Inteligente

A metodologia mais atual utilizada no adestramento é a do reforço positivo, que prevê a recompensa para atitudes boas, em vez de punir pelas ruins.

A recompensa pode variar de cão para cão e até entre um ambiente e outro com o mesmo cão. Por exemplo, um petisco pode ser muito interessante dentro de casa, mas não tão desejado durante o passeio. Uma dica, a melhor recompensa é o que o cão mais quer naquele exato momento, seja o petisco, passear, cheirar ou mesmo a nossa atenção. Por isso, é muito importante observar as reações do animal durante o treino.

Já aquele comportamento não desejado deve ser ignorado ou corrigido por meio de uma bronca, de acordo com a sensibilidade do cão e sempre visando não causar nenhum trauma ou dor, para que o comportamento possa ser substituído por outro melhor.

A bronca deve ser testada com cautela para que não assuste ou traumatize o cãozinho, e apenas lhe cause uma surpresa ou um leve desconforto, nunca dor ou medo. É muito importante não dar bronca no animal sem que ele saiba exatamente o que está fazendo de errado e o que seria o certo para aquela situação. Sendo assim, devemos primeiro ensinar qual seria o comportamento correto e desejado e apenas depois, quando necessário, utilizar a bronca.

Por isso, o auxílio de um profissional da área é muito importante, já que ele tem o treinamento para distinguir as reações do animal e saber qual técnica será mais adequada e eficiente em cada caso, visando sempre o bem-estar do pet e a segurança de todos.

Lembre-se: se dedique, tenha paciência e dê muito carinho ao seu amigo, assim, o objetivo final será alcançado e você terá um companheiro educado e feliz.

Por Nathália Camillo, adestradora da Cão Cidadão