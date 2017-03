Nathália Camillo - Como apresentar um cão a outro

Home

Apresentar um cão a outro pela primeira vez é um momento muito importante e pode ditar como eles vão se relacionar por toda a vida. Portanto, algumas dicas podem ajudar para que esse momento seja o mais tranquilo e proveitoso para todos.

É importante analisar a personalidade de cada cão e, se possível, ter o controle dele através de comandos para que, caso seja necessário, possamos corrigir algum comportamento não desejado. A guia é fundamental nesse primeiro momento e impede que algum ataque ou aproximação mais bruta aconteça.

O ideal é cansarmos um pouco os cães e apresentá-los, com a guia, em ambiente neutro para ambos. Esse ambiente pode ser na rua ou durante um passeio. Os cães vão se aproximando gradativamente um do outro, porém nunca diretamente de frente um ao outro. Os cães se cumprimentam cheirando o traseiro um do outro e a aproximação frontal pode ser vista como uma forma de ameaça e pode desencadear uma briga.

Durante esse passeio podemos alternar qual cão anda na frente, caso eles não queiram se cheirar sozinhos ou algum deles seja mais inseguro. É importante analisar a expressão corporal dos cães para ter certeza de que ambos estão confortáveis nessa fase antes de partir para a fase seguinte.

Se ambos estão se cheirando tranquilamente com a guia e não apresentam sinais de medo ou agressividade, podemos passar para um local neutro para ambos, porém, fechado, para que as guias possam ser soltas. Podemos deixar os cães ainda com guia nesse momento, para, caso necessário, consigamos separá-los rapidamente sem risco para humanos e cães. Somente após isso podemos tirar as guias, mas mantendo as coleiras.

Alguns sinais corporais são importantes nesse momento. A brincadeira de perseguição é muito comum nos cães, porém, se apenas um dos cães está no papel de perseguidor algo está errado e a brincadeira deve ser interrompida de forma suave, sem causar alarde nos cães. Devemos retroceder alguns passos e tentar novamente, sempre prestando atenção nos níveis de estresse do cão que estava sendo perseguido.

Durante as brincadeiras de luta, devemos observar se o cão que está deitado consegue se levantar e sair normalmente. Caso não consiga, interrompa a brincadeira no mesmo momento.

Ao passarmos para o ambiente de um cão ou do outro devemos retroceder alguns passos e retirar todos os brinquedos do ambiente para evitar disputas ou proteção dos brinquedos.

O importante é sempre ler a postura corporal dos cães e conhecer a personalidade de cada um para que possamos saber em qual velocidade podemos passar de uma fase para a outra, ou se devemos quebrá-las em fases ainda mais sutis. Podemos conseguir fazer uma apresentação em um dia ou demorarmos mais.

Por Nathália Camillo, adestradora da Cão Cidadão.