Na reta final, Carlinhos faz balanço das obras

Com a imagem desgastada pela crise financeira, o governo Carlinhos Almeida (PT) lançou uma ofensiva para divulgar as obras da atual gestão, que termina no próximo sábado.

Levantamento da prefeitura, publicado anteontem em seu site, aponta que a administração realizou R$ 561 milhões em obras e novos investimentos entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016.

“São destacados investimentos como a Escola Interativa, a ampliação da rede municipal de ensino, a implantação de serviços na área da saúde, como o Samu e Hospital da Mulher, a regularização e infraestrutura levada aos bairros, o Novo Centro e o resgate do Benedito Alves, e muitas outras conquistas”, disse o prefeito Carlinhos Almeida (PT).

Entre as obras mais caras, destaque para a duplicação do Viaduto Kanebo, nos sentidos Sul-Centro e Centro-Sul, que somaram R$ 21 milhões em investimentos com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O Teatrão terá custo superior a R$ 30 milhões, mas ainda não foi concluído. Parte dele, como o Centro de Ciências, já foi entregue pela administração.

Críticas. A oposição ao governo petista, no entanto, afirma que a administração gastou sem planejamento durante o mandato. Falhas em licitação e concorrências suspensas foram citadas como exemplo. “Basta ver o número de licitações que deram errado. Gastou-se muito com publicidade e com contrato do lixo”, afirmou o vereador Fernando Petiti (PSDB).