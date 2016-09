Na reta final, campanhas têm ‘upgrade’ em Taubaté

Home

As últimas três semanas de campanha a prefeito terão ações intensificadas; comícios, carreatas e caminhadas estão na programação



A três semanas do primeiro turno das eleições municipais, os candidatos ao Palácio do Bom Conselho intensificam -- e diversificam -- as atividades de rua.

As estratégias nessa reta final visam conquistar eleitores indecisos e reverter índices de rejeição.

Ortiz Junior (PSDB), por exemplo, programou uma série de eventos entre ontem e sábado em locais considerados estratégicos. Ontem, o corpo a corpo foi no bairro ao Areão, região em que ele tem 11% das intenções de voto e 25% de rejeição, segundo pesquisa Mind divulgada em agosto.

Hoje o comício será no Esplanada Santa Terezinha -- 11% de intenção de voto e 33% de rejeição. Amanhã, no Imaculada -- 11% de intenção de voto, 31% de rejeição.

No geral, em todo o município, o resultado do tucano foi de 19% de intenções de voto e 29% de rejeição.

Apostas. Já Pollyana Gama (PPS) apostará em estreitar o contato com os eleitores por meio de caminhadas e de reuniões com lideranças e moradores em geral, além de cobrir áreas estratégicas e aumentar a interação nas redes sociais.

Isaac do Carmo (PT) tem apostado em atividades de rua ao lado de lideranças do partido. Ontem, foi com o deputado federal Vicentinho. Hoje à tarde terá agenda com o presidente do diretório estadual da sigla, Emídio de Souza.

As estratégias de José Saud (PMDB) para a reta final de campanha incluem carreatas em todos os fins de semana, intensificação de ações na zona rural e em bairros carentes, menos atingidos pelas publicações em redes sociais.