Na crise, caciques nacionais somem da eleição em São José

03:56

Candidatos a prefeito de São José escondem as lideranças nacionais



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Lideranças políticas nacionais sumiram da campanha eleitoral em São José dos Campos nesta eleição. Ao contrário de 2012, quando tiveram papel relevante na disputa por prefeituras, os ‘caciques’ agora quase não são citados pelos candidatos ao Paço.

A ordem é evitar qualquer referência à política nacional, que atingiu em cheio a imagem de siglas como PT, PMDB e PSDB. Em São José, o prefeito Carlinhos Almeida (PT) não cita Dilma ou Lula em sua tentativa de reeleição. Postura diferente de quatro anos atrás, quando usou a imagem dos padrinhos em seus programas. Nas poucas vezes que fala abertamente sobre a política nacional, o petista evita citar nomes.

“Que haja força no Brasil inteiro para que a gente não tenha retrocessos em conquistas dos últimos anos”, disse Carlinhos em evento de campanha na noite de quinta-feira. Ele fazia referência à troca da petista Dilma Rousseff por Michel Temer, do PMDB.

Merenda. Felício Ramuth (PSDB) também direciona suas críticas ao governo Carlinhos Almeida, quase sem fazer referência à política nacional. O governador Geraldo Alckmin (PSDB), com a imagem arranhada por conta da Máfia da Merenda, pouco apareceu na campanha do tucano.

O senador Aécio Neves, outra liderança do partido, sequer é lembrado. Ramuth tem optado por mostrar o ex-prefeito Emanuel Fernandes (PSDB) e o deputado federal Eduardo Cury (PSDB). “Não temos vergonha de mostrar as lideranças. O Alckmin vai aparecer. É bem avaliado na região”, disse.

Debate. Bem avaliado nas pesquisas, Shakespeare Carvalho (PRB) tem evitado discutir política nacional. “Você pode perceber que estou discutindo somente a cidade. Não estou falando sobre escândalos nacionais do PT nem do PSDB, envolvido na Máfia da Merenda ou no escândalo do metrô”, disse.

Shakespeare já usou em sua campanha lideranças nacionais de sua sigla, como o ministro do Comércio Exterior, Marcos Pereira. O único a falar sobre a questão nacional é o candidato do PSTU, Toninho Ferreira, que divulga o discurso do ‘Fora Todos Eles’.