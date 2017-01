Muro de Trump: cerco contra a imigração preocupa brasileiros

Home

- 15:56

Restrição a imigrantes e construção de muro na fronteira, anunciados pela Casa Branca, deixam a comunidade com medo



Danilo Alvim

Orlando (Flórida)

Após o anúncio de ações para restringir a imigração ilegal nos Estados Unidos, feito pelo presidente Donald Trump nesta última quarta-feira (25), um clima de grande apreensão tomou conta da comunidade imigrante da Flórida, que é o principal destino dos brasileiros no país.

Entre as medidas assinadas pelo presidente americano, está a construção de um muro na fronteira com o México, uma das principais bandeiras levantadas por ele durante toda a campanha presidencial, além da contratação imediata de 5.000 novos agentes patrulheiros para atuar na fronteira.

Para Vince Scalise, professor americano que ensina inglês para imigrantes em Orlando, a construção do muro é uma estratégia de Trump para agradar seus eleitores. “Parte dos americanos não gostam da mistura cultural e quer a construção do muro porque têm medo de perder seus valores”, afirmou. Ele cita como exemplo a região de Kissimmee, no estado da Flórida, onde o espanhol predomina como idioma falado.

“Quando vou ao supermercado em Kissimmee percebo que sou um dos poucos que fala inglês. Muitos americanos não gostam disso”, disse. As medidas de Trump para conter a imigração ilegal, para o professor, também têm como objetivo levar a mensagem de que ele irá trazer de volta os empregos que os americanos perderam para os imigrantes.

O impacto da notícia foi tanto, que o telefone do escritório de advocacia Alexandre Law Firm, em Orlando, não parou de tocar nos últimos dias, sendo que a maioria dos chamados era de brasileiros, preocupados com o futuro de seus processos de imigração.

Polêmica. A repercussão sobre o muro também tomou conta das redes sociais rapidamente. Pelo Facebook muitos internautas se manifestaram, incluindo mexicanos como Jose Luis Olan, da cidade de Tijuana, no México, que faz fronteira com os Estados Unidos.

Ele lembra que não são apenas mexicanos que cruzam a fronteira ilegalmente e cobra por uma divisão de responsabilidades com outras nações. “Não é justo que o México pague por algo que não é responsabilidade só dele”, comentou.

Já o internauta David Peña, morador da capital mexicana Cidade do México não acredita que a construção do muro será capaz de acabar com o tráfico de drogas. “Com muro ou sem muro eles vão arrumar um jeito de continuar”, dizia.

Os imigrantes que cruzam a fronteira do México com os Estados Unidos enfrentam várias adversidades pelo caminho, tendo que atravessar rios e desertos, por exemplo, sob o comando dos chamados coiotes que organizam a rota clandestina.

Coiotes. Um mexicano, que preferiu não ser identificado por estar ilegal no país, disse que quando tinha 16 anos atravessou a fronteira do Texas com um grupo de latinos. “Eu fiquei três dias sem tomar água e comer nada no deserto. Um dos imigrantes do grupo chegou a dizer para chamar a polícia e nos resgatar porque não aguentavam mais. Teve gente que não resistiu e morreu desidratado”, afirmou ele, que hoje trabalha em uma obra em Orlando.