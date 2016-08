Parques de diversão dos Estados Unidos distribuem repelente para prevenir zika

Mundo

- 14:23

Roma



Em meio ao aumento da transmissão do vírus Zika nos Estados Unidos, grande parte dos parques de diversão mais famosos do país e do mundo, como o Walt Disney World, o Sea World Orlando e o Universal Orlando Resort, começou a distribuir gratuitamente repelente para os seus visitantes. As informações são da Agência Ansa.



A medida, que entrou em vigor no último domingo (28) nos parques de Orlando, tem como objetivo tranquilizar os turistas e diminuir os receios em relação à infecção pelo vírus na região.



Conhecido e temido internacionalmente, principalmente devido ao nascimento de bebês com microcefalia causado pelo vírus no Brasil, o zika foi uma das preocupações dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ele já foi detectado em países asiáticos, como Cingapura, e no Sul dos Estados Unidos.



O estado da Flórida é um dos mais afetados pelo vírus, com casos sendo investigados nos condados de Pinellas e de Miami-Dade e na cidade de Palm Beach. No entanto, ainda não foi registrado nenhum caso de zika na sua região central, onde estão localizados os parques de Orlando.



Em nota oficial, a Disney afirmou que com muita cautela, está acelerando esforços preventivos, incluindo a distribuição de repelente de insetos aos visitantes.