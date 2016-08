Justiça suspende proibição de burkini em cidade francesa

Mundo

O Conselho de Estado da França, a maior instância judicial administrativa do país, proibiu a cidade de Villeneuve-Loubet, nas proximidades de Nice, de vetar o uso do burkini – traje de banho muçulmano que cobre o corpo inteiro. As informações são da Agência Ansa.



Apesar de a decisão ser direcionada especificamente a cidade, e não ser de âmbito nacional, ela pode abrir um precedente legal no país.



A proibição da peça em ao menos 30 cidades francesas causou polêmica e foi manchete em jornais de todo o mundo nos últimos dias.



Os prefeitos das cidades francesas baniram o uso da peça alegando motivo de segurança, especialmente após uma série de ataques jihadistas terem deixado centenas de mortos em lugares como Paris e Nice. Além disso, para muitos políticos, a peça representa uma opressão das mulheres.



Recentemente, o premier Manuel Valls disse ser a favor de uma lei nacional contra a peça. Na França já é proibido o uso do véu islâmico em instituições de ensino e repartições públicas.