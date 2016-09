Furacão Hermine já chegou à costa da Flórida e ameaça moradores

Mundo

José Romildo

O estado da Flórida, nos Estados Unidos, foi atingido na madrugada de hoje (2) pelo Hermine, o primeiro furacão que ocorre na região em mais de 11 anos. De acordo com o Centro Norte-Americano de Furacões, ventos de até 130 quilômetros por hora estão atingindo a área de Big Bend, região pantanosa da Florida, situada ao longo da costa do Golfo do México. Mas esses ventos podem aumentar a velocidade.



Às 5h de hoje os ventos já estavam avançando para o estado da Geórgia, em uma indicação de que o furacão pode atingir também os estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte. Inundações também estão previstas em todas as áreas atingidas pelo furacão.



Os moradores da Flórida estão sendo orientados se proteger com sacos de areia e a estocar alimentos e água. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos classificou o Hermine como Categoria 1, o que significa que o fenômeno ameaça a vida dos moradores. O governador da Flórida, Rick Scott, confirmou que o furacão ameaça a vida das pessoas e declarou: "Você pode reconstruir uma casa. Você pode reconstruir uma propriedade. Mas você não pode reconstruir uma vida ".



O último furacão a atingir a Flórida foi o Wilma, classificado como categoria 3, que afetou em outubro de 2005 várias cidades da Flórida. Houve, na época, cinco mortes, e os prejuízos chegaram a US$ 23 bilhões só na Flórida.