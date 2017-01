Mulheres são apreendidas tentando entrar com drogas em presídio

Home

Taubaté

Mais de 300 gramas de maconha e cocaína foram apreendidas com duas mulheres que tentavm entrar no presídio Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, a PI de Tremembé, no último sábado (31).



De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), uma mulher de 20 anos foi flagrada tentando entrar na unidade, durante o período de visitas, com 149,3 gramas de cocaína. Ela estava registrada como companheira de um dos detentos.



Depois, uma mulher de 39 anos teria apresentado atitudes suspeitas, e, negando portar qualquer objeto ilícito, foi encaminhada até o Pronto-Socorro Municipal para realização de raio-x. Antes, porém, confessou estar com droga em suas partes íntimas: um pacote com 160,5 gramas de maconha e cocaína.



A diretoria do presídio realizou Boletim de Ocorrência e instaurou um PDA (Procedimento Disciplinar Apuratório) para investigar. As duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas.