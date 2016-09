Mulher é flagrada com entorpecentes em CDP de Taubaté

Home

- 11:47

Daniela Santos

Taubaté



Uma mulher de 69 anos foi detida ao ser flagrada tentando entrar com entorpecentes no CDP (Centro de Detenção provisória) de Taubaté, na tarde de ontem (18).



Segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), a idosa apresentou um comportamento suspeito ao chegar para a visita. Após ser questionada, ela confessou que portava, no interior de seu corpo, 45 gramas de maconha e 45 gramas de cocaína.



A diretoria da SAP fez o Boletim de Ocorrência e comunicou o fato à Vara de Execuções Criminais. A idosa foi encaminhada à delegacia e teve o nome suspenso do rol de visitas.