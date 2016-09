Mulher é flagrada com cocaína no CDP de Caraguá

Home

- 14:16

Daniela Santos

Caraguatatuba



Uma mulher de 37 anos foi flagrada com droga ao tentar visitar o filho no CDP (Centro de Detenção Provisória) Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira, de Caraguatatuba, na tarde do último sábado (3).



De acordo com a segurança do local, a suspeita apresentou comportamento estranho durante a revista para a visita. Após a verificação, foi encontrado um saco plástico com 16,75 gramas de cocaína presos no cabelo da suspeita.



Ela foi encaminhada à delegacia e teve o nome suspenso do rol de visitas.