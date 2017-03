Mulher é encontrada morta próximo ao Cavex em Taubaté

Home

- 09:53

Daniela Santos

Taubaté



Uma mulher foi morta a tiros na noite deste domingo (12) na zona rural de Taubaté. Ninguém foi preso.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pela investigação de homicídios, a vítima foi encontrada por volta das 21h na estrada rural Itapecerica, próximo ao Cavex, e tinha uma perfuração no rosto.



A mulher ainda não foi identificada, mas de acordo com a polícia tinha entre 20 a 30 anos. Ao O VALE, investigadores da DIG informaram que possivelmente a vítima era usuária de drogas, já que ao lado dela foi encontrado um cachimbo de crack. O local onde a mulher foi encontrada é pouco habitado e, segundo moradores, ninguém ouviu nenhuma barulho diferente.



A Polícia Civil segue com as investigações. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada.