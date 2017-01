Mulher de 39 anos é o primeiro caso de zika confirmado em Lorena

Home

Daniela Santos

Taubaté



Uma mulher de 39 anos foi o primeiro caso de zika vírus confirmado na cidade de Lorena, interior de São Paulo.



De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a doença foi contraída no segundo semestre de 2016. A paciente teria sentido alguns dos sintomas da doença, como vermelhidão e dor nas articulações, e procurado um posto de saúde. Lá, foram coletadas amostras de sangue da paciente. Em seguida, os resultados foram encaminhados para a regional de Taubaté e, por fim, para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde, nesta segunda-feira (9), o caso foi confirmado.



A prefeitura informou também que o caso é autóctone, ou seja, a paciente contraiu zika dentro da cidade, já que foi constatado que ela não saiu de Lorena nos 30 dias anteriores.



Prevenção. O executivo da cidade comunicou que durante todo o ano 70 agentes batem nas casas para conscientizar a população e alertar sobre os sintomas e perigos do acúmulo de água parada, já que assim como dengue e chikungunya, a zika também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nos meses de janeiro a abril, por conta do forte calor e chuvas intensas, cerca de 20 homens do exército também auxiliam os agentes na tentativa de criar maior segurança entre os cidadãos, já que muitos têm medo de abrir o portão de suas residências.



A secretária de Saúde de Lorena, Imaculada Conceição Magalhães, ressaltou a importância da prevenção e alertou outros municípios da região.



"O trabalho de combate ao Aedes aegypti não para em Lorena. Mesmo antes da confirmação desse primeiro caso, nós já trabalhávamos com a campanha 'O Perigo Triplicou', de combate e conscientização sobre a dengue, zika e chikungunya. Não há como vencer o mosquito sem que cada um faça sua parte. Além de Lorena, temos casos em outros municípios do Vale (Três em Taubaté e dois em Pinda), por isso, a preocupação é de todos. É preciso que as pessoas recebam os agentes de saúde, sigam as orientações e colaborem com a eliminação dos criadouros", concluiu.