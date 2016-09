MPF arquiva inquérito sobre verbas do Fundeb

Home

12:56

Investigação teve início em 2015, após denúncia da oposição sobre supostas falhas na composição do órgão que fiscaliza a aplicação da verba; Ministério Público Federal disse que irregularidades não foram confirmadas

Redação

Taubaté

O Ministério Público Federal propôs o arquivamento do inquérito civil aberto no ano passado para apurar denúncia de supostas irregularidades na aplicação de verbas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) pela Prefeitura de Taubaté.

A investigação teve origem após denúncia da oposição ao governo Ortiz Junior (PSDB), que alegou que entre 2007 e abril de 2015 o Cacs-Fundeb (Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb), o órgão responsável por deliberar e fiscalizar a aplicação das verbas, funcionou com composição irregular.

Autor da denúncia, o vereador Salvador Soares (PRB) afirmou que a situação havia permitido casos de mau uso do dinheiro público, como a aquisição dos dois prédios em dezembro de 2013, por R$ 2,6 milhões.

A promoção de arquivamento foi formalizada em junho pela unidade do MPF em Taubaté, “diante da ausência de irregularidade na constituição e composição do conselho, bem como na desapropriação do imóvel”.

O pedido de arquivamento está sob análise da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, órgão da Procuradoria Geral da República. A tendência é que o órgão homologue a promoção de arquivamento.

Repercussão. Salvador Soares lamentou o pedido de arquivamento do inquérito. “Apesar de o Ministério Público fazer esse apontamento, creio que houve falha”, insistiu.

O vereador afirmou que, por mais que o MPF não tenha detectado falhas jurídicas no caso, a gestão tucana cometeu erro administrativo ao adquirir o imóvel. "A aquisição foi inócua. Foi adquirido um prédio, com valor significativo, que até hoje não foi usado. O dinheiro poderia ter sido aplicado em outras áreas, com a construção de creches”, disse.

Imóvel. Passados quase três anos da aquisição, o imóvel, onde funcionava uma gráfica, segue sem uso. A licitação para reforma do prédio só foi aberta esse ano.

O processo resultou na contratação da empresa Sollus, que vai receber R$ 530 mil para o serviço. Segundo a prefeitura, comandada desde 10 de agosto por Paulo Miranda (PP), a obra teve início em 21 de junho. O prazo para conclusão é de 90 dias.

Defesa. Desde o ano passado, Ortiz Junior sempre negou supostas falhas na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb.

Sobre a compra do imóvel, o tucano sustenta desde o início que o objetivo é transformar o prédio em um centro de formação de professores. A demora em dar algum uso ao imóvel teria sido provocada pela queda na arrecadação do município.