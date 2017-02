MP vai investigar 'pedágio' de Shakespeare no Legislativo

Home

Segundo denúncia, ex-presidente da Câmara obrigava que servidores comissionados devolvessem parte do salário a ele

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar se o ex-presidente da Câmara de São José dos Campos, Shakespeare Carvalho (PRB), cobrava “pedágio” de funcionários comissionados do Legislativo. A promotora Ana Cristina Ioriatti Chami, da 7ª Promotoria de Justiça, determinou a abertura da investigação no último dia 19 de janeiro.

Os denunciantes, que seriam ex-funcionários da Casa, alegam que alguns servidores eram obrigados a devolver parte de seus salários ao ex-parlamentar, que concorreu ao Paço Municipal em 2016 e terminou na terceira colocação. Em agosto do ano passado, o MP iniciou o procedimento para verificar possíveis sinais de irregularidades. Por encontrar indícios, abriu investigação.

Shakespeare está cotado para assumir a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude no governo Geraldo Alckmin (PSDB). O ex-vereador pode ser contemplado na minirreforma do secretariado que Alckmin deve promover. A Secretaria de Esportes já é comandada pelo PRB, com Paulo Maiurino.

Salários. Os denunciantes apontaram ao MP, no ano passado, que Shakespeare obrigava, sob pena de demissão, que servidores nomeados direta ou indiretamente por ele efetuassem a transferência regular de parte de seus salários.

Também sustentaram que o ex-vereador usava os funcionários por ele nomeados para serviços particulares em horário de expediente. O processo corre em sigilo no Ministério Público.

Shakespeare Carvalho cumpriu seu primeiro mandato na Câmara de São José entre 2013 e 2016. Neste período, também ocupou a presidência da Casa no biênio 2015-2016.

O ex-parlamentar, líder do governo Carlinhos Almeida (PT) no início do mandato passado, ganhou protagonismo em dezembro de 2014, quando derrotou Luiz Mota (PSC) --nome preferido do Paço-- por 11 votos a 10 na eleição para a presidência do Legislativo. Após a vitória, surgiu o Centrão, grupo que impôs vários reveses à prefeitura em votações importantes ao longo do governo petista.

Outro lado. Procurado por O VALE, o ex-vereador Shakespeare Carvalho disse que as denúncias ao Ministério Público contra ele têm finalidade política. “A representação encaminhada ao Ministério Público traz uma acusação vazia, feita de maneira anônima, às vésperas da última campanha eleitoral, com clara finalidade política --a exemplo das denúncias feitas contra mim nas redes sociais neste mesmo período, e que já foram retiradas do ar por determinação do Tribunal de Justiça”, afirmou Shakespeare Carvalho.

“Em meus quatro anos como vereador e nos dois anos em que exerci a presidência da Câmara, sempre mantive uma relação de respeito com todos os servidores da Casa, fossem eles de carreira ou comissionados. Já me coloquei à disposição da Promotoria para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários”, completou o ex-vereador.