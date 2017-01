MP descarta investigar aprovação de 'Trem da Alegria' em Taubaté

Home

- 07:28

Redação

Taubaté

O Ministério Público de Taubaté descartou instaurar inquérito para investigar as denúncias de irregularidade na aprovação do projeto da reforma administrativa da Câmara.

O texto, que chegou a ser classificado de ‘Trem da Alegria’ por vereadores, foi alvo de duas representações para o MP em dezembro: uma do PSOL e outra da então vereadora Vera Saba (PMB).

As denúncias citavam supostos desrespeitos ao regimento interno na sessão em que o texto foi aprovado. Outra suposta irregularidade seria que o projeto prejudicaria determinados grupos de servidores do Legislativo.

Segundo o Ministério Público, as eventuais falhas na tramitação do projeto poderiam ter sido alvo de mandado de segurança por parte de algum vereador, o que não aconteceu. Como a lei já foi sancionada pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB), em dezembro passado, isso não é mais possível. Já eventual prejuízo para algum servidor teria que resultar em ação judicial individual desse funcionário, não sendo da alçada do MP.

Polêmica. O projeto da reforma administrativa da Câmara foi aprovado no dia 12 de dezembro, com quatro votos contrários. Uma das críticas era de que o texto beneficiaria um grupo seleto de servidores do Legislativo, que seria contemplado com reajustes de até 64% nos salários.

Já a mesa diretora da Câmara alegava que o projeto criaria um plano de carreira no Legislativo, extinguindo 45 cargos, criando outros 15 e gerando economia anual de R$ 1 milhão.