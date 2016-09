MP decreta sigilo sobre denúncia de Ortiz e PPP do Lixo

Home

- 12:31

Name: PPP do Lixo Taubaté Byline: Divulgação / Prefeitura de Taubaté

Redação

Taubaté

A Cecrimp (Câmara Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos), do Ministério Público na capital, decretou sigilo sobre a denúncia que apontou um suposto esquema arquitetado pelo prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), para fraudar o contrato da PPP (Parceria Público-Privada) da Limpeza.

A informação foi confirmada nessa sexta-feira pelo Ministério Público de São Paulo. Essa foi a primeira manifestação pública do MP sobre o caso.

Desde julho OVALE solicitava informações da Promotoria sobre o caso, sem sucesso. O sigilo nesses casos é prática rotineira, já que a Cecrimp investiga denúncias que atingem políticos com mandato.

O caso. A denúncia foi feita no dia 15 de julho por João Leandro Terra de Biagi, proprietário da empresa Terra Clean, de São José dos Campos. Biagi disse ter articulado em 2012, a pedido de Ortiz, a formação de um grupo de empresas para fraudar uma licitação que o tucano abriria caso fosse eleito prefeito.

Em troca da vitória futura no certame, as empresas teriam doado extraoficialmente R$ 1,5 milhão para Ortiz na campanha de 2012, como ‘caixa dois’. Além disso, o tucano receberia 5% do faturamento mensal do consórcio com o contrato.

A denúncia cita ainda o suposto pagamento de R$ 1,5 milhão em propina para que vereadores aprovassem o projeto que viabilizou as contratações por meio de PPP no município. O denunciante diz ter sido excluído do esquema, e que por isso resolveu delatar a suposta fraude.

PPP. O contrato da PPP foi firmado em maio desse ano com o consórcio Marquise-Fortnort. O grupo assumiu toda a limpeza urbana do município – serviços como varrição, poda de árvores, coleta e destinação do lixo.

Em 30 anos, o contrato renderá R$ 2,087 bilhões ao consórcio. Ortiz, empresa e vereadores afirmam que a denúncia é inverídica.