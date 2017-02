MP cobra audiências em projeto do Plano Diretor de Taubaté

Home

- 11:43

Ministério Público recomendou que Câmara dê ‘ampla publicidade’ à tramitação do projeto na Casa

Redação

Taubaté

O Ministério Público recomendou que a Câmara de Taubaté dê ampla publicidade à tramitação do projeto de revisão do Plano Diretor. A propositura, que foi elaborada pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB), foi encaminhada ao Legislativo no dia 6 de dezembro de 2016, e acabou substituída no último dia 16 após ajustes técnicos no texto.

O pedido de publicidade ampla foi feito pelo promotor João Marcos Cervantes, responsável por um inquérito que apontou alterações irregulares na atual versão do Plano Diretor, aprovada em 2011.

A recomendação foi entregue nos gabinetes dos 19 vereadores e visa garantir participação popular no debate do projeto, que definirá diretrizes para o desenvolvimento do município para os próximos dez anos. Nos dias 14 e 16 de dezembro, a Câmara chegou a agendar duas audiências públicas sobre o projeto, mas não houve participação popular.

Audiências. O novo presidente da Câmara, o vereador Diego Fonseca (PSDB), disse que o jurídico do Legislativo irá se reunir com o promotor para definir a melhor forma de garantir a ampla publicidade ao projeto. O tucano não descartou a possibilidade de realizar até quinze audiências públicas. “Se for dez sessões, se for 15 sessões, a Câmara irá acatar integralmente o pedido”.

O Legislativo também deve criar em sua página na internet um espaço especial destinado ao projeto, em que os moradores poderiam enviar sugestões sobre o texto. “Nós queremos dar ampla publicidade e transparência na tramitação do projeto”, disse o presidente.

Expansão. O novo Plano Diretor prevê que a expansão do município seja feita em direção à região sul, que sofre com falta de estrutura para atender o crescimento populacional.

No fim de 2016, ao anunciar o projeto, Ortiz disse que esse é o único grande vazio urbano da cidade. “A gente está confinado de um lado por Pindamonhangaba, do outro por Tremembé, do outro pela APA [Área de Proteção Ambiental] do Rio Paraíba, e depois tem o município de Caçapava”, afirmou o prefeito, na época.

Revisão deveria ter sido feita por Ortiz até fim de 2015

A revisão do Plano Diretor ocorre com mais de um ano de atraso. Em acordo firmado entre MP e prefeitura em novembro de novembro de 2014, Ortiz Junior havia se comprometido a apresentar o projeto em 12 meses -- ou seja, até novembro de 2015.

O não cumprimento do acordo poderia ter levado o município a pagar multa diária de R$ 10 mil, mas o MP decidiu não pedir a execução essa punição, que poderia ter chegado a R$ 3,5 milhões.

Falhas. Aprovado em 2011, o Plano Diretor já previa revisão em 2016, mas o MP pediu que o novo projeto fosse antecipado após identificar oito mudanças irregulares no texto até o ano de 2014.

Essas alterações, feitas nos governos de Roberto Peixoto (PEN) e de Ortiz Junior, ocorreram sem a realização de estudos técnicos, com ausência de participação popular nas discussões e foram promovidas apenas para atender interesses de empresários do setor imobiliário, segundo inquérito do Ministério Público, que também apontou falhas do projeto da expansão urbana.