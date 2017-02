MP ataca regularização 'vapt vupt' de Carlinhos

Home



Promotoria vê inconstitucionalidade em lei de 2013 que agilizou regularização e construção de casas

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O Ministério Público iniciou uma ofensiva para barrar mudanças pontuais na Lei de Zoneamento de São José dos Campos, realizadas pela gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) em junho de 2013.

O promotor de Justiça Gustavo Médici defende uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para suspender artigos de uma lei complementar aprovada há três anos com o objetivo de facilitar a regularização de bairros clandestinos e também a construção de moradias populares na cidade.

Médici pediu à Procuradoria Geral do Estado que ajuíze uma Adin para barrar essa revisão no zoneamento. Na última terça-feira, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) e o presidente da Câmara, Juvenil Silvério (PSDB), foram notificados pela Procuradoria Geral para se manifestarem sobre a possível inconstitucionalidade da lei complementar.

As alterações, segundo Médici, “deflagraram patente situação de inconstitucionalidade relativamente à Constituição do Estado de São Paulo, pois possibilitam, ao executivo, proceder alterações na legislação de uso e ocupação do solo através de mera edição de decreto do executivo”.

Trechos. O Ministério Público cita os artigos 40 e 72 da lei complementar 498/13 para embasar o pedido de Adin. Um deles, menciona que “em certos casos caberá à Secretaria de Planejamento Urbano a indicação de parâmetros de uso e ocupação do solo de zona ou corredor de uso”.

Pelo projeto aprovado em junho de 2013, a prefeitura ganhou poderes de classificar áreas para construção de moradias populares, para famílias com renda de até três salários, como Zeis (Zona Especial de Interesse Social).

A Câmara de São José só precisaria ser informada do decreto da prefeitura em até 24 horas da expedição. À época, apenas os vereadores tucanos Fernando Petiti, Juvenil Silvério e Dulce Rita se posicionaram contra a mudança na regra do zoneamento proposta por Carlinhos. “Os vereadores deram um cheque em branco ao prefeito. Mudanças têm que ser discutidas com a Câmara e a população”, disse Petiti em 2013.

Agilidade. A justificativa do governo Carlinhos Almeida, naquele momento, foi que os decretos agilizariam a regularização de bairros clandestinos e a construção de casas populares, além de reduzir a especulação imobiliária e atender ao governo federal. A aprovação possibilitou a construção de unidades do Minha Casa, Minha Vida.

PT diz que a lei possibilitou ‘a fila da habitação andar’

O presidente da Câmara de São José, vereador Juvenil Silvério, disse ontem que ainda vai analisar o pedido do Ministério Público. O documento foi protocolado no Legislativo na última terça-feira. “Ainda não vi [o documento]. Mas, tecnicamente, vamos responder a esse questionamento”, declarou Juvenil.

Em 2013, o tucano votou contra o projeto de lei complementar enviado à Câmara Municipal pelo ex-prefeito Carlinhos Almeida. A Prefeitura de São José dos Campos, em nota, disse que “ainda não foi notificada”. “O prefeito se manifestará no prazo previsto após ser notificado”, declarou.

Entendimento. O líder do PT na Câmara de São José, vereador Wagner Balieiro, defendeu a aprovação da lei complementar, que recebeu 17 votos favoráveis em junho de 2013. “A lei foi feita após audiência pública e recebeu aval do Legislativo. Acho que é preciso um entendimento com o Ministério Público, porque toda hora tem Adin. Gera uma insegurança para se organizar a cidade”, afirmou Balieiro.

Segundo o parlamentar, “as mudanças na legislação trouxeram avanços, pois fizeram a fila da habitação andar”, concluiu o petista.