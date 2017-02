Movimento Passe Livre agenda protesto contra aumento da tarifa

Home

- 14:05

Caíque Toledo

São José dos Campos

O Movimento Passe Livre agendou um ato para protestar contra o possível aumento das tarifas de ônibus em São José dos Campos. A manifestação foi agendada para a próxima quinta-feira, dia 2 de março, na praça Afonso Pena.



Na semana passada, a prefeitua recebeu um pedido de reajuste dos atuais R$ 3,80 para até R$ 4,97, feito pelas empresas Saens Peña, Expresso Maringá e CS Brasil, operadoras do serviço no município. O aumento está em estudo pelo governo Felicio Ramuth (PSDB)



O evento foi divulgado nesta terça-feira no Facebook. Chamado de 'Grande ato contra o aumento da tarifa', a foto de ilustração é a de um ônibus queimado. "Os barões do transporte pedem o aumento da tarifa do transporte público e tudo indica que Felicio Ramuth, prefeito, numa parceria que já acontece há anos entre empresas e estado que não se importam com milhares de pessoas que já são excluídas da vida na cidade por não terem o dinheiro da tarifa, pode anunciar o aumento a qualquer momento", diz a descrição do evento.



O grupo ainda fala em "tomar as ruas contra o aumento da tarifa" e que "se espera pressão das ruas é o que terá". Termos como 'rebelião geral' e 'fogo nas catracas' também foram usados.



Histórico. No ano passado, o Passe Livre realizou uma manifestação que reuniu 150 pessoas em passeata pelas principais ruas da cidade.



Além de integrantes do MPL, saíram às ruas representantes da UJS (União da Juventude Socialista), da Anel (Assembleia Nacional dos Estudantes Livre) e do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. À época, a passagem foi de R$ 3,40 para R$ 3,80.