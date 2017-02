Home

*Atualizado às 15h16



Daniela Santos

Taubaté



Um mototaxista de 27 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (10) no bairro São Judas Tadeu, em Taubaté.



Segundo a Polícia Militar, a vítima fazia uma corrida quando foi surpreendida por um outro motociclista, na rua Doutor José Caetano Ferreira Munhoz, que disparou várias vezes. O criminoso fugiu.



A Polícia Civil investiga as causas do homicídio e se a carona tem alguma relação com o ocorrido.