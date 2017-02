Motoristas vão precisar de paciência na estrada neste feriado

Home

Segundo a PRE, mais de 320 mil veículos são esperados nas quatro principais rodovias da RMVale



Danilo Alvim e Daniela Santos

São José dos Campos

Antes de curtir a folia do feriado de carnaval em outras cidades, os motoristas devem enfrentar o tráfego lento nas rodovias devido ao excesso de veículos. Mais de 320 mil veículos são esperados nas quatro principais rodovias que cortam o Vale neste carnaval, entre sexta-feira e quarta-feira, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual.

A rodovia Carvalho Pinto, deve registrar o maior movimento, onde a expectativa é de 140 mil veículos. Um dos destinos mais procurado pelos turistas, o Litoral Norte deve ter as praias cheias neste carnaval. Cerca de 100 mil motoristas devem passar pela rodovia dos Tamoios até a quarta-feira.

“O movimento de carros está acima do normal, mas fluiu bem nesta sexta. Colocamos uma faixa adicional na descida da serra para melhorar o fluxo dos carros e o tempo do trajeto é de cerca de 20 minutos. Está uma maravilha”, disse o tenente da PRE Antônio Valdemir Monteiro.

Outras rodovias como a Floriano Rodrigues Pinheiro, tem previsão de receber 45.000 veículos, enquanto a Oswaldo Cruz, 38.200 motoristas. Durante o feriado serão intensificadas ações com radar de velocidade e fiscalização de condutores alcoolizados. Serão empregados um efetivo de 196 Policiais Militares Rodoviários e 48 viaturas.

Temperatura. A sensação de calor deve permanecer nesse feriado prolongado de carnaval. Segundo CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) Inpe, há pequenas chances de chuvas. Nesta sexta-feira e sábado, as máximas chegaram aos 34ºC em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, com baixa probabilidade de chuva. Já no domingo, as chances de cair tempestades de verão aumentam bastante e a temperatura também deve cair em ficar em torno dos 26ºC. Segunda e terça-feira as temperaturas também devem ficar mais amenas.

No litoral norte a previsão é a mesma: Em Ubatuba, as máximas deverão ficar nos 34ºC nesta sexta-feira e sábado. No domingo, deve cair para 26º. Segundo o técnico em meteorologia, Reginaldo Irineu, uma zona de convergência se instalará na região a partir de domingo.

“Uma zona de convergência atingirá nosso estado, mas é importante frisar a potência dos raios solares que estarão, principalmente na sexta e no sábado, altíssimos”, disse.