Motoristas de Uber são autuados em Taubaté

Três motoristas do aplicativo Uber foram autuados pela Prefeitura de Taubaté nesta quinta-feira (1). O governo Ortiz Junior (PSDB) afirma que o transporte é irregular no município e esses foram os primeiros flagrantes realizados.



De acordo com o poder Executivo, qualquer prestação de serviço de transportes precisa ser regulamentada por legislações municipais, como táxis, mototáxis e transporte complementar (Tctau). O restante é caracterizado clandestino.



Os três motoristas foram autuados em R% 2.700 e tiveram seus veículos apreendidos por 15 dias. Em nota, uma página no facebook que representa os motoristas do Uber em Taubaté afirmou que "é ma ação que nos deixa muito indignados e revoltados, por ter a lei federal que nos permite o livre trabalho e por nos desrespeitar como cidadãos". "Não vamos parar nossa luta pela democracia e ainda, pelo diálogo", concluiu a nota.