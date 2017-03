Motorista que atropelou e agrediu jovem com taco de beisebol se apresenta à polícia

Home

- 16:10

Estudante de educação física e outros três ocupantes do carro se apresentaram à Polícia Civil nessa quinta-feira; eles vão responder em liberdade por tentativa de homicídio

Redação

Taubaté

O estudante de educação física que agrediu um ciclista com um taco de beisebol e depois o atropelou, no último fim de semana, em Taubaté, se apresentou à Polícia Civil nessa quinta-feira.

Ele foi à delegacia acompanhado de outros três jovens que também estavam em seu carro no momento da agressão. Segundo o delegado seccional de Taubaté, José Antonio de Paiva Gonçalves, os jovens disseram que as agressões ocorreram após um desentendimento no trânsito.

Os quatro jovens foram ouvidos e liberados, pois a prisão só poderia acontecer em caso de flagrante. “Eles se apresentaram espontaneamente e vão responder por tentativa de homicídio”, afirmou o delegado.

O inquérito deve ser concluído em até 30 dias. Nesse período, serão ouvidas as vítimas das agressões. “Não temos mais nenhuma dúvida dos autores da agressão. Agora vamos checar as versões através das provas técnicas”.

A Polícia Civil também formalizou o pedido para ter acesso às imagens da câmera de segurança de um prédio que fica em frente ao local do crime.

Crime. O caso aconteceu por volta das 21h do último domingo, na Praça do Bom Conselho, ao lado da prefeitura. De acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem, a confusão ocorreu depois que um carro fechou um grupo de ciclistas na Avenida do Povo.

Os ciclistas seguiram o motorista até a praça, onde o carro parou para deixar passageiros em um prédio. Ao ser interceptado pelos ciclistas, o motorista teria descido do carro e golpeado um adolescente de 17 anos na cabeça, usando um taco de beisebol.

A vítima desmaiou e, em seguida, foi atropelada pelo motorista. O carro arrastou o adolescente. Outro jovem, de 19 anos, também acabou atingido na confusão.

Socorro. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional. O adolescente de 17 anos teve ferimentos na cabeça e fratura na clavícula e na perna. Ele foi submetido a cirurgias e tem quadro estável, mas permanece internado. O outro jovem teve apenas ferimentos leves e foi liberado.