Home

- 10:24

Daniela Santos

São José dos Campos



Um caminhão tombou na madrugada desta sexta-feira no trecho de São José dos Campos da Via Dutra.



Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu no Km 142, por volta da 1h, na altura do bairro Vista Verde, região leste da cidade.



Ao O VALE, a PRF informou que o motorista perdeu o controle do caminhão-tanque que estava sem carga e capotou. Não houve vítimas e nenhum outro veículo foi atingido.