Motorista morre após acidente na Rio-Santos

Daniela Santos

São José dos Campos



Um motorista morreu na manhã desta quinta-feira (19) após um acidente no Km 158 da Rodovia Rio Santos, em São Sebastião.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão transportava carga de hipoclorito e a vítima teria perdido o controle e caído em uma ribanceira na serra entre Maresias e Boiçucanga. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas constatou o óbito do motorista. Houve um pequeno vazamento da carga, mas sem incêndio.



Os Bombeiros informaram que a pista estava molhada no momento do acidente. As causas estão sendo investigadas.