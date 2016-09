Home

- 10:33

Daniela Santos

Taubaté



Um homem morreu após um acidente na madrugada desta quarta-feira (7) no trecho de Taubaté da Via Dutra.



Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima, que estava em um veículo Del Rey, estava na contramão da via e bateu de frente com um caminhão no Km 119, sentido Rio de Janeiro/São Paulo. A vítima morreu na hora. O motorista do caminhão não teve ferimentos.



A polícia informou que o movimento era tranquilo no momento do acidente.