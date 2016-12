Motociclista morre após ser atingido por veículo na contramão em Taubaté

Home

Daniela Santos

Taubaté



Um motociclista de 27 anos morreu após um acidente na manhã deste domingo (25) no bairro Chácara Silvestre, em Taubaté.



Segundo a Polícia Militar, um veículo teria perdido o controle, invadido a pista contrária da avenida José Luiz Cembranelli e atingido a vítima.



O Corpo de Bombeiros tentou fazer o resgate, mas a vítima já estava em óbito. O motorista do veículo foi encaminhado à delegacia, foi ouvido e em seguida liberado. As causas do acidente serão investigadas.