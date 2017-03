Mostra traz cartas e registros históricos ao Vicentina Aranha

Home

Mostra ‘Venho para te dizer :)’, em cartaz, traz seleção de cartas cheias de revelações

Paula Maria Prado

São José dos Campos

“Amor, tenho um mundo de saudade e de ternura. Apenas creio que me encontrarás inteiramente brocha, pois já perdi o hábito. Abraça toda a gente, beija a minha mãe e meu pai e João, abraça os meninos”. Impossível não rir com o trecho de despedida da carta de Jorge Amado à sua mulher Zelia Gattai, de 1947.

Se de um lado, é curioso (e divertido!) descobrir como era o escritor na intimidade, de outro, não deixa de ser incômodo se perceber na posição de voyeur, de invasor da intimidade alheia. Afinal, a carta era enderaçada a Zelia.

Mas é exatamente essa uma das propostas da exposição “Venho para te dizer :)”, em cartaz no parque Vicentina Aranha, de São José dos Campos. São registros históricos, reflexões, revelações, desabafos, pedidos, agradecimentos presentes em uma sequência de cartas expostas no pavilhão São José.

“É muito interessante poder assistir aquelas conversas íntimas, entender de onde surgem algumas obras, títulos ou conceitos. Mas acaba sendo inevitável você tomar contato com coisas que não era para você ficar sabendo!”, contou a artista plástica Célia Barros, curadora da exposição junto de Patrícia Ioco, gestora cultural da Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura).

“Acho que ler carta é um ótimo exercício de nos colocarmos na situação do outro, uma oportunidade de altruísmo”, afirmou Patrícia. “Hoje há um certo modo de vida que nos diz que devemos ser ágeis, inclusive nas respostas, e o tempo da reflexão acaba sendo substituído por carinhas, corações e até mesmo uma resposta atravessada por um possível entendimento superficial do que a mensagem veio nos dizer. Chorei com várias cartas ao longo da pesquisa. E ri muito com a do Napoleão (presente na mostra)”, disse a gestora.

Interação. São, ao todo, 40 cartas divididas em 11 momentos: “Achamentos”, “Cura”, “Pesares”, “Âmago”, “Resgates”, “Sentenças”, “Além”, “Profano” e os momentos de interação do público “Leia”, “Sinta”, “Escreva” e “Ouça”.

Cada seção propõe uma reflexão sobre os desdobramentos de uma mensagem e o seu impacto no destinatário. Destaque para os manuscritos do século 18 da aldeia de São José a Morgado de Mateus, governador da capitania de São Paulo; e registros da fase sanatoria.

Ainda estão na mostra a carta de despedida do ex-presidente Getúlio Vargas, encontrada na ocasião de sua morte; da estilista Zuzu Angel, onde ela conta a amiga Terezinha sobre a morte do filho, desaparecido político; e de Yoko Ono na ocasião do 27º aniversário de morte de John Lennon.

“A nossa ideia foi mexer com o emocional do leitor: você entra num eixo temático em que todas as cartas tocam em temas dramáticos. Mas, logo em seguida, entra em outro tema que te pode fazer rir ou enternecer”, explicou Celia. “Pensamos muito no corpo do visitante. Quanto tempo ele poderia aguentar em pé lendo uma carta? Isso nos levou a diminuir o tamanho delas e a estudar o tamanho da letra para oferecer um conforto”.

A mostra conta com uma parte interativa, em que o visitante pode ouvir a carta, assistir alguns vídeos e demonstrar por meio de emoticons quais as emoções que sentiram diante daquele texto. “A brincadeira que propomos na seção ‘sinta’ tem esse propósito, bem como a seção ‘escreva’, onde deixamos papel, lápis, máquina de escrever e envelopes, desafiando as pessoas a deixarem suas impressões além dos emoticon”, contou Patrícia.

Serviço. A exposição fica em cartaz até o dia 1º de maio, das 9h às 21h. O Vicentina Aranha fica na rua eng. Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila Adyana. Entrada gratuita.