Moradores pedem união para conter fluxo do funk na Anchieta

- 20:27

Danilo Alvim

São José dos Campos

Após reunião com moradores e comerciantes, a Polícia Militar de São José vai encaminhar à prefeitura e outros órgãos sugestões para conter o fluxo do funk na avenida Anchieta e na região central da cidade.

No encontro, eles se colocaram à disposição para trabalhar em parceria com a PM e com o poder público para sanar os problemas causados pelos pancadões, que reúnem até 1.000 pessoas.

“A reunião foi muito produtiva. As pessoas trouxeram informações importantes sobre o que acontece no bairro e também receberam informações úteis da PM”, informou ontem o capitão Arlindo Soares de Albergaria Henriques da Silva Junior. “Algumas boas sugestões serão encaminhadas e discutidas com outras instâncias do poder público”, completou.

Mutirão. De acordo com um morador da Anchieta presente na reunião, é necessário que os órgãos de segurança se unam para a força-tarefa. “Depois da última segunda-feira, quando houve a operação da PM, estamos conseguindo dormir, mas é importante que as ações continuem”.