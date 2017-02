Moradores do Novo Pinheirinho poderão matricular seus filhos na escola nesta quinta e sexta-feira

Home

- 10:48

Redação



Os pais de crianças e adolescentes que se mudaram recentemente para o residencial Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste, poderão efetuar as matrículas nesta quinta e sexta-feira (2) e (3).



A Secretaria de Educação informou que 867 alunos estão cadastrados no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano.



Para fazer a matrícula é necessário que sejam apresentados, na própria escola do bairro, a certidão de nascimento da criança e um comprovante de residência.



Para aquelas escolas que são mais distantes, ônibus serão disponibilizados para levar os alunos.