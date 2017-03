Moradora de São José garante vaga para a 4ª edição de Masterchef

Home

16:01

São José dos Campos



A física Caroline Martins, 31 anos, moradora de São José, conseguiu uma das 21 vagas da quarta edição do “Masterchef Brasil” (Band). A pesquisadora ficou com a última vaga da temporada.



Na última fase dos duelos, Caroline --e outros três participantes-- teve de preparar uma receita com massa fresca em 45 minutos. Ela se arriscou e optou por preparar um ravióli com massa de beterraba recheado com cranberry e castanha de caju, servido com um molho de gorgonzola e um segundo molho de rúcula.



“Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele fica bem gostoso. Uma explosão de sabores”, garantiu ela. “Cuidado com as explosões , as vezes elas levam ao inferno”, alertou o jurado Erick Jacquin.



Mas no final, deu tudo certo. “Ousada, né, nossa cientista astronauta? Achei meio bizarro quando você começou a falar do prato, mas a hora que eu pus na boca, fez sentido”, afirmou o chef Henrique Fogaça. Caroline manteve o avental e prometeu estudar muito para honrar a oportunidade.