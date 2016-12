Morador do Vale cria presépios feitos de Playmobil

Home

Funcionário público de Tremembé coleciona o brinquedo desde os seis anos; ele também adquiriu alguns já na fase adulta



Caíque Toledo

Taubaté



A linha de brinquedos 'Playmobil' foi um dos maiores sucessos entre as crianças desde a década de 1970, quando foi lançada, até os dias atuais. E, aproveitando o espírito natalino, um morador de Tremembé resolveu usar os seus bonecos para seguir a tradição e montar um presépio -- mas de um jeito diferente.

Amauri Melo Júnior, de 42 anos, usou seus bonecos playmobil para contar a história de Jesus Cristo. São, ao todo, 33 passagens bíblicas simbolizadas, com 328 peças diferentes. "Algumas peças sobraram de quando eu era criança, outras eu fui comprando com o tempo. Eu tinha a coleção de piratas, de cowboys, do circo, por exemplo, e fui trocando os acessórios para parecer com o tema", conta o funcionário público ao O VALE.

Natal. A história de Amauri com os bonecos playmobil começou quando ele tinha seis anos, e ganhou o primeiro conjunto de sua mãe. Ao longo da vida, foi comprando outros modelos, até que, em 2010, viu em uma loja a representação dos três reis magos em playmobill.

"Ali eu comecei a montar os presépios, mas aproveitando daquele conjunto que eu tinha comprado. Era algo menor, que sempre ficava só na sala de casa", conta. "Tenho alguns bonecos aqui que são desde a década de 1980, algumas sobraram de quando eu era criança. Outras eu fui comprando com o tempo, com essa dos três reis magos", afirma Amauri.

Para este ano, ele foi além. Usou a coleção completa para representar diversas passagens bíblicas, da anunciação até a crucificação de Jesus Cristo, e contar a história do Natal com os bonecos -- e, da sala, passou as cenas para a garagem. "Não cabia mais lá, né? Levei para a garagem e alguns amigos comentaram que eu deveria mostrar para as outras pessoas", conta Amauri, que publicou as fotos em seu perfil no Facebook.