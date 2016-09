Moisés faz fisioterapia durante folga do elenco

Home

O domingo não foi apenas de descanso para alguns jogadores do Palmeiras. Apesar de o elenco ter recebido folga, o meia Moisés e o zagueiro Yerri Mina fizeram exercícios de recuperação e fisioterápicos na Academia de Futebol junto com Jomar Ottoni, um dos integrantes do departamento médico alviverde.



“FOLGAAAAAA!!!!! Mas só pra alguns, O guerreiro Moises se dedicando em tempo integral para estar em campo no Choque-Rei. O nosso gigante Yerri Mina fazendo manutenção para estar cada vez mais adaptado à metodologia de treinos e ao nosso futebol. Com essa turma, mesmo aos Domingos, sempre trabalhamos sorrindo”, escreveu o fisioterapeuta.



Moisés, titular absoluto do Palmeiras, teve uma torção no tornozelo direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB, na última quarta-feira. O meia é dúvida para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio Palestra Itália, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Já Yerry Mina está à disposição de Cuca, mas realizou trabalhos físicos de prevenção e reforço muscular, uma vez que ficou cerca de um mês parado por uma contusão na coxa.



Cuca pede atenção - O clássico entre Palmeiras e São Paulo colocará frente a frente duas equipes em momentos distintos. O Verdão vive grande fase e lidera o Campeonato Brasileiro com três pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. Já o Tricolor está no meio da tabela e luta para se reorganizar após a saída do técnico Edgardo Bauza para o comando da seleção da Argentina.



Apesar do momento estar favorável para o Palmeiras sair com a vitória, o técnico Cuca mantém cautela em relação à partida. Para o treinador, enfrentar o rival em oscilação deixa o jogo ainda mais difícil.



“Você acha que o São Paulo não virá motivado? Todo este tempo parado não serviu para eles se prepararem? Clássico não tem favoritismo, nem pense nisso. O jogo para a gente vai ser até mais difícil do que se eles tivessem em um bom momento”, declarou.



Para agregar à sua argumentação, o técnico Cuca relembrou o clássico entre as duas equipes pela primeira fase do Campeonato Paulista de 2016. Na ocasião, o Palmeiras vinha em um momento de oscilação, inclusive à espera de Cuca para assumir o cargo de treinador deixado por Marcelo Oliveira, e mesmo assim conseguiu se sobressair sobre o São Paulo, no Pacaembu, vencendo por 2 a 0.



“Clássico são todos iguais. No começo do ano estávamos em um momento ruim e vencemos no Pacaembu. O jogo é 90 minutos e é lá dentro que se resolve”, completou.