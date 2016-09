Modesto detona arbitragem e sugere favorecimento ao Corinthians

Home

- 16:31

Gazeta Press

Santos (SP)

A arbitragem da partida entre Internacional e Santos segue causando polêmica. Após a controversa expulsão do meia Lucas Lima ainda na primeira etapa, quando o placar marcava 1 a 1, o presidente do Peixe, Modesto Roma Júnior, fez duras críticas ao trio formado por Rodrigo Batista Raposo, Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo do Nascimento Júnior, classificando a arbitragem como “vagabunda”, “vergonhosa” e “mal-intencionada”, sugeriu um favorecimento para o rival Corinthians, pediu “a cabeça” de Sérgio Corrêa, presidente da Comissão de Arbitragem, e ainda falou sobre uma alteração no comando da CBF.



“Não adianta querer remediar um terremoto. Aí vem o senhor Walter Feldman dizendo ‘vamos pegar os melhores (árbitros) do Brasil, vamos ter trios fixos’. Um trio de vagabundos fixo o que teve ontem. Erro de arbitragem a gente perdoa, má-intenção a gente não pode perdoar. Ontem o árbitro estava mal-intencionado”, disse Modesto Roma, em entrevista à Espn.



“Estou reclamando porque ontem foi uma questão de má-intenção. Quando é questão de erro de arbitragem é uma coisa, entendemos que os árbitros são humanos. Quando é erro, agente até releva, mas ontem foi má-intenção. Os cartões que ele deu foram, o pênalti que ele não marcou, ele não se manifestar na briga do Luis Felipe com o atacante do Internacional, ele tolerar a ‘cera’ do Internacional no segundo tempo, isso tudo foi má-intenção. Um árbitro que foi lá com má-intenção”, completou.



O lance que causou maior revolta nos santistas foi a expulsão de Lucas Lima, nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 19, o meia recebeu o primeiro cartão amarelo por retardar o reinício do jogo em uma cobrança de falta no campo de defesa. Depois, aos 45, o camisa 10 recebeu o segundo amarelo e, consequente o cartão vermelho, por ir em direção à cobrança de um escanteio, mas em seguida chamar o lateral Victor Ferraz para fazer o cruzamento.



Além do jogador da Seleção Brasileira, Victor Ferraz e Ricardo Oliveira também receberam cartão amarelo e estão suspensos da próxima rodada, quando o Peixe encara o Corinthians. Modesto Roma sugeriu um favorecimento ao Timão e afirmou que o “Campeonato Brasileiro de 2016 está manchado”.



“Dos nove jogos que ele apitou de 2014 pra cá, teve uma vitória do visitante e um empate. Os outros sete foram vitórias dos mandantes na Série A. Ele é bom em expulsar para arrumar resultado, é sempre essa história. Dá todo o entendimento de que isso foi preparado, porque para bom entendedor meia palavra basta. Tirou três dos nossos melhores jogadores para domingo (contra o Corinthians). Isso foi claramente montado. Por quem? Não sei, não me compete dizer. Isso mancha o futebol brasileiro. Está manchado o Campeonato Brasileiro de 2016. O resultado beneficiou os quatro primeiros e o Internacional. Foi tendencioso e mal-intencionado”.



Bastante irritado, Modesto Roma seguiu suas reclamações motivadas pela arbitragem desta quinta-feira, mas que acabaram resultando no presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Corrêa, à quem Modesto Roma pediu “a cabeça”, e no presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que tem mandato se encerrando em 2018. O mandatário sugeriu uma união dos clubes para compor uma das chapas nas eleições da entidade brasileira.



“Vai continuar assim. O passado deu essa estrutura vergonhosa. Todo mundo sabe da incompetência do atual presidente da Comissão de Arbitragem da CBF (Sergio Corrêa) e ninguém tira esse cara de lá. Ele já me processou no STJD e se quiser processar de novo, me processe, mas ele não tem condição de comandar a arbitragem brasileira. O que foi feito ontem, colocar árbitro pra ser experimentado no Campeonato Brasileiro? Isso é uma vergonha, ou então é pior ainda. Espero que seja só uma vergonha”.



“Você lembra do caso que aconteceu em um jogo Santos e Corinthians? O David Braz foi expulso e o árbitro mentiu na súmula. Na semana seguinte, o árbitro estava apitando de novo. O problema é mais sério porque a arrogância da arbitragem é provocada por esse cidadão que é o rei da arrogância. Ele é o maior dos arrogantes. Quando eu falei que queria o escalpo dele, ele me processou no STJD, mas eu continuo querendo. Eu continuo querendo sua cabeça, Sérgio (Corrêa) porque você não tem competência para administrar a arbitragem brasileira”.



“A questão é, temos que respeitar o mandato, que vai até 2018. Eu só não entendo porque o Marco Polo (Del Nero), que fez uma mudança importante em São Paulo colocando o Coronel Marinho, que deu um jeito na arbitragem paulista, não toma nenhuma providência quanto a esse incompetente do Sérgio Corrêa. A gente sabe que quem veio de Brasília é isso mesmo. Uma péssima escola. O que aconteceu ontem foi imoral. Mas vamos fazer o quê? Greve pra derrubar o Marco Polo? Não vamos fazer isso. Vamos nos mobilizar em 2018 para colocar um novo presidente e resolver esse problema do futebol brasileiro. Hoje eu peço pessoalmente ao Marco Polo que salve a gestão dele tirando esses despreparados do futebol brasileiro”.



“Os clubes para se unirem e lançarem uma chapa hoje, precisa do apoio de 18 Federações, que tem os benefícios do poder. Tem que pensar isso com muita clareza. As Federações recebem mesada da CBF então querem mudar o estatuto? Não, não querem. Se conseguirmos esse favor das Federações, ganhar é mais fácil, mas é preciso que as Federações tenham o controle externo da CBF. Temos que mudar várias coisas, mas tenho certeza que temos unidade para isso. Não estou tirando a responsabilidade dos presidentes dos clubes, que também tem uma certa incompetência e vagabundagem, para falar a palavra clara. Acabamos nos acovardando frente a essas coisas"