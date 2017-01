Ministro participa de reunião com os prefeitos da RMVale

Home

- 07:41

Redação

Taubaté

O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, estará no Vale do Paraíba nesta sexta-feira, participando de uma reunião do Codivap (Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba).

De acordo com o consórcio, Pereira falará ao Conselho de Prefeitos e convidados sobre o desenvolvimento e o futuro para o país, além de perspectivas para a região nos municípios do Codivap (Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Alto do Tietê). O encontro acontece no salão do hotel San Michel Palace, na avenida Juscelino Kubitschek, em Taubaté.

Ministro. Aos 44 anos, Pereira assumiu o ministério em maio do ano passado, na época da posse provisória do atual presidente Michel Temer (PMDB). Vinculado ao PRB, foi presidente do partido de 2011 até o ano passado.

Em entrevista anterior a O VALE, o ministro afirmou que a Região Metropolitana do Vale do Paraíba teria um papel fundamental na recuperação da economia nacional. “Faz parte da nossa agenda de comércio exterior aumentar a venda de produtos industrializados e a Embraer e o Vale do Paraíba são parceiros fundamentais neste esforço”, afirmou o ministro.