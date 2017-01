Ministro diz que protecionismo de Trump é oportunidade para o Brasil

Home

Governo vai intensificar relações com países do Mercosul, para ocupar o espaço deixado pelos EUA



Caíque Toledo

Taubaté

O temor de muitos de que a onda protecionista do novo presidente americano Donald Trump, na verdade, é visto pelo Brasil como uma oportunidade de negócios.

De acordo com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, a possível falta de diálogo do governo dos Estados Unidos com países do Mercosul pode abrir portas. “Até por uma determinação do presidente [Michel Temer (PMDB)], vamos intensificar o diálogo com esses países, para ver se conseguimos avançar. Estamos encarando esse aumento do protecionismo dos EUA como uma oportunidade”, disse Pereira, que nesta sexta-feira esteve em Taubaté participando de uma reunião do Codivap (Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba).

“Se por um lado os Estados Unidos se fecham para outros países, e até agora não há sinais de que se está se fechando para o Brasil, isso nos dá a oportunidade para trabalhar com eles e aproveitar”, afirmou o ministro.

Relações. Segundo ele, ainda não é possível dizer que o Brasil será afetado ou não pelas políticas do republicano Donald Trump. O governo avalia que o presidente americano ainda deve ser pronunciar em relação a outros países -- esta semana, por exemplo, Trump reafirmou que pretende construir um muro na fronteira com o México, para espantar imigrantes ilegais.

“O Brasil, até agora, não está na agenda do Trump. Quer dizer, ele não está anunciando medidas contra o Brasil propriamente dito”, afirmou Pereira. “Nos reunimos ano passado e estamos agendando uma reunião para esse semestre em Brasília, e vamos discutir como o governo americano vai tratar o Brasil”, disse o ministro ao O VALE.