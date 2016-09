Ministério da Cultura divulga filmes buscarão vaga no Oscar

Home

- 21:41

Agência Brasil

Brasília

O Ministério da Cultura divulgou hoje (5) os filmes brasileiros que buscarão uma chance de participar do Oscar 2017. Ao todo 16 títulos estão inscritos para a seleção. De acordo com a pasta, o número é quase o dobro do ano passado, quando nove filmes participaram do processo.

Uma comissão especial vai analisar os filmes e escolher um para representar o país na disputa por uma vaga entre os candidatos a melhor filme em língua estrangeira. O resultado será anunciado no dia 12 de setembro, em cerimônia na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O filme selecionado ainda passará pelo processo seletivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação norte-americana, para então conquistar uma vaga entre os indicados ao Oscar.

Os longa-metragens que participarão da seleção são:

A Despedida, de Marcelo Galvão;

Mais Forte que o Mundo, de Afonso Poyart;

O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum;

Pequeno Segredo, de David Schurmann;

Chatô – O Rei do Brasil, de Guilherme Fontes;

Uma Loucura de Mulher, de Marcus Ligocki Júnior;

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho;

Nise – O Coração da Loucura, de Roberto Berliner;

Vidas Partidas, de Marcos Schetchman;

O Começo da Vida, de Estela Renner;

Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil, de José Belisario Cabo Penna Franca;

Tudo que Aprendemos Juntos, de Sérgio Machado;

Campo Grande, de Sandra Kogut;

A Bruta Flor do Querer, de Andradina Azevedo e Dida Andrade;

Até que a Casa Caia, de Mauro Giuntini;

O Roubo da Taça, de Caito Ortiz

Segundo o Ministério da Cultura, o filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Vinícius Coimbra, foi inabilitado por ter sido lançado fora do período exigido pela academia norte-americana, de 1° de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016.

A comissão especial que selecionará o possível candidato à seleção para o Oscar é formada pelos integrantes das diversas etapas da cadeia produtiva do audiovisual: Adriana Scorzelli Rattes; Luiz Alberto Rodrigues; George Torquato Firmeza; Marcos Petrucelli; Paulo de Tarso Basto Menelau; Silvia Maria Sachs Rabello; Sylvia Regina Bahiense Naves; Carla Camurati e Bruno Barreto.

Anos anteriores

Nas últimas edições, os filmes brasileiros selecionados para concorrer à indicação foram: Que Horas ela Volta?, de Anna Muylaert (2016); Hoje eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro (2015); O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho (2014); O Palhaço, de Selton Mello (2013); Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro, de José Padilha (2012); Lula, o Filho do Brasil, de Fábio Barreto (2011); Salve Geral, de Sérgio Rezende (2010); Última Parada 174, de Bruno Barreto.

A última vez que um filme selecionado pelo Brasil foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro foi em 1999. O filme foi Central do Brasil, de Walter Salles, que não ganhou o prêmio. Em 2004, Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, recebeu quatro indicações, mas não de melhor filme estrangeiro. A produção foi indicado a melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia