Militares da região ainda fazem segurança no Rio de Janeiro

Home

- 04:03

Os trabalhos são executados nas principais vias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes

Danilo alvim

São José dos Campos

Com o término dos Jogos Olímpicos e o início das Paralímpiadas, os militares do Vale do Paraíba mantém um importante papel na segurança da área da Barra da Tijuca onde se concentra a maior parte das competições.

Apesar da menor quantidade de atletas nos Jogos Paralímpicos (4.300 atletas de 176 países) e também de público, a carga de trabalho é a mesma para os mais de 2.000 militares da RMVALE responsáveis pela segurança do evento, que vai até o dia 18 de setembro.

Os trabalhos são executados nas principais vias da região da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, onde estão localizados o Parque Olímpico e o Riocentro, respectivamente.

Patrulha. As ações de patrulhamento são realizadas diariamente pelos militares nas principais vias e estruturas estratégicas da região da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, onde estão os pontos de maior concentração de público, como Parque Olímpico, Vila dos Atletas e Terminal Alvorada.

Os patrulhamentos têm como objetivo complementar as ações de segurança na região da Barra da Tijuca. Além de patrulhar, as tropas estão em condições de atuar como Força de Contingência, em caso de situação emergencial, e fazer a proteção de estruturas estratégicas, locais considerados infraestruturas críticas, como as subestações de energia e de abastecimento de água.

“A Força de Contingência acontece para resolver ações eventuais que sejam graves e exijam o emprego emergencial”, afirmou ao OVALE o oficial de comunicação do CDS da Barra, major Luiz Cláudio Pereira de Araujo.

A previsão é de que as tropas do Vale, que estão desde junho no Rio, retornem para a região apenas após o termino das Paralimpíadas. No dia 19 de setembro, um dia depois da cerimônia de encerramento do evento no estádio do Maracanã, haverá uma reunião com os órgãos de segurança para analisar as ações realizadas no período dos Jogos.

Ações. Ao todo, mais de 2.000 homens da região, sendo 400 deles na Força-tarefa Ypiranga participam das ações contra o terrorismo durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

O CDS Barra, um dos quatro comandos territoriais instalados no Rio, é chefiado por militares da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, com sede em Caçapava, e está responsável por uma área de 420 quilômetros quadrados, o que representa 52% de todo o território usado nos Jogos.

Participam também da operação os militares do 5º Batalhão de Infantaria Leve, com sede em Lorena, e do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, de Pindamonhangaba.