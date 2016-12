'Meu sucessor está tentando gerar instabilidade', diz Carlinhos

Home

De saída, petista diz que prefeito eleito Felício Ramuth (PSDB) prega intranquilidade entre os fornecedores da prefeitura



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O semblante aparenta cansaço. Resultado de um 2016 turbulento. O prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida (PT), encarou uma campanha eleitoral desgastante e, no fim do mandato, enfrenta dificuldades financeiras e jurídicas.

O cenário inclui atraso de pagamentos a fornecedores, corte de horas extras, suspensão de cestas de Natal e exoneração de funcionários comissionados. O petista também foi citado na delação premiada da Odebrecht, virou réu no caso dos kits escolares e teve o mandato cassado por supostas irregularidades na campanha de 2012.

Diante deste momento difícil, Carlinhos acusa o prefeito eleito Felício Ramuth (PSDB) de criar um clima de instabilidade na cidade. Mesmo assim, aposta que a população saberá reconhecer os feitos de seu governo.

“Não deixamos a peteca cair, mesmo com o nosso sucessor fazendo uma verdadeira pregação de intranquilidade aos fornecedores”, afirmou Carlinhos na manhã da última quinta-feira.

Confira trechos da entrevista com o prefeito.

Que balanço o senhor faz dos quatro anos de mandato?

Vou entregar a cidade em uma situação melhor que encontrei. Sobretudo em relação à infraestrutura e aos programas implantados. Temos mais de 150 quilômetros de vias que não eram pavimentadas e que receberam ou asfalto ou antipoeira.

Quando assumi, essas ruas não pavimentadas só recebiam uma manutenção caríssima, com trator, pedra e caminhão. Hoje, essas vias terão que ter apenas o tapa-buraco. Além de ter sido importante para as famílias, para a qualidade de vida, significa economia importante de recursos. E uma manutenção mais racional.

Entrego um patrimônio como o Teatrão, que tem um valor aproximado de R$ 130 milhões de reais. Está agregado ao patrimônio da cidade. Então, apesar das dificuldades financeiras, da queda de arrecadação, nós passamos a cidade para uma situação melhor que encontramos.

O senhor teme que os últimos três meses de mandato fiquem como a imagem de sua gestão?

Acredito que não, porque a população está vendo o nosso esforço. Dialogamos o tempo todo com fornecedores. Não deixamos a peteca cair, mesmo com o nosso sucessor fazendo uma verdadeira pregação de intranquilidade para com os fornecedores. Está tentando gerar um clima de instabilidade, de interrupção de trabalho. Mesmo com essa iniciativa dele, os serviços estão todos em dia, em ordem.

A manutenção da cidade está em dia, os hospitais estão funcionando. A população está acompanhando o momento. As dificuldades vão desde os governos estaduais, que não pagaram salário nem 13º salário. Existem prefeituras na região que vão pagar horas extras feitas neste ano apenas no ano que vem. Empresas privadas estão com dificuldades. A população está vendo.

O que achou da redução de secretarias anunciada pelo prefeito eleito Felício Ramuth (PSDB) e o corte de pastas criadas pelo senhor, como Regularização Fundiária?

Ele ganhou a eleição e tem direito de fazer a remodelação que achar que deve fazer.

Espero que funcione, embora eu ache um erro acabar com a Secretaria de Meio Ambiente, de Regularização Fundiária e de Habitação.

Essas três secretarias foram importantes para a cidade e acho um erro acabar com elas. Mas respeito a decisão, porque ele foi eleito e tem poder para tomar as decisões que acha que deve tomar.

O senhor acredita que programas implantados em sua gestão serão descontinuados?

Espero que a próxima administração mantenha o nosso programa habitacional, a regularização dos bairros, o antipoeira, o Escola Interativa, conclua a implantação da Casa do Saber, no Teatrão, implante as creches que estão em obras. Porque seria um prejuízo grande à população de São José se isso não ocorresse. A população vai acompanhar e acho que são conquistas que não podem retroceder.

Qual é o seu futuro político em 2018? Será candidato a deputado na próxima eleição?

O único plano que tenho é de voltar para a Caixa Econômica Federal. Vou dar aulas, distribuir meu currículo pelas escolas. Pretendo voltar a dar aula.

E sou candidato ao ING, ou seja, Indivíduo Não Governamental. Quero continuar fazendo política, trabalhando pela comunidade, independentemente de ter atuação político-partidária.

PSDB critica ‘velha política do populismo’

O vereador Fernando Petiti, vice-presidente do PSDB em São José, rebateu nesta sexta-feira a tese de que o prefeito eleito Felício Ramuth esteja fazendo uma “pregação de intranquilidade aos fornecedores” da administração.

De acordo com ele, trata-se da realidade enfrentada por prestadores de serviço desde o começo deste ano. “Uma coisa é falar a realidade. Outra é fazer terrorismo”, disse. “É nítido que os fornecedores enfrentam esse problema há muito tempo, mas tinham medo de falar. Agora, tiveram coragem”, completou.

Balanço. O tucano ainda avaliou negativamente o atual mandato do prefeito Carlinhos Almeida, que termina no próximo dia 31 de dezembro. “Houve muito problema com licitação. A velha política de fazer populismo voltou. Houve propaganda exagerada usando criança. Infelizmente, foi uma administração que não respeitou as finanças”, declarou o parlamentar.

“Se tiver que falar bem, houve a legalização de bairros. Ao menos eles focaram nisso. De resto, foi uma irresponsabilidade financeira”, concluiu.