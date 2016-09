Metereologia prevê pancadas de chuva na região

Home

- 13:19

Bruna Soares

São José dos Campos

A previsão do tempo para essa semana é de possibilidades de pancadas de chuva para vários dias nas cidades da RMVale.

Segundo os meteorologistas do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), a semana será de nuvens e possibilidades de chuvas. “Para terça-feira, o dia será de muitas nuvens e haverá possibilidades de chuvas a qualquer hora do dia com maiores chances para cidades mais próximas da serra”, afirmou o metereologista Elton Almeida.

Nesta terça, os termômetros indicam temperaturas mínimas em torno dos 15°C e as máximas estarão próximas dos 25°C. Ainda de acordo com o Cptec, a quarta-feira será de variação de nuvens, enquanto que no litoral à pequena chance de chuvas. Para a região, as mínimas marcarão 9°C e as máximas chegarão próximos aos 24°C.

A característica de quinta-feira também é de variação de nuvens, porém, a sexta-feira manterá a mesma condição, mas com pequenas chances de chuvas isoladas no litoral.

Final de Semana. Apesar de os meteorologistas dizerem que a previsão pode mudar até o final de semana, o sábado será de variação de nuvens, com chuvas isoladas nas cidades do Litoral Norte. O domingo será de muitas nuvens com pancadas de chuvas para a região.